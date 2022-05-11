Вашингтон, , 17:53 — REGNUM Конгресс США 17 мая проведет первое более чем за 50 лет открытое слушание по неопознанным летающим объектам, сообщает 11 мая Fox News.

НЛО Цитата из к/ф «Близкие контакты третьей степени». Реж. Стивен Спилберг. 1977. США

Заместитель министра обороны США по разведке и безопасности Рональд Моултри и заместитель директора военно-морской разведки Скотт Брэй дадут показания на слушаниях в подкомитете палаты представителей по борьбе с терроризмом и контрразведке.

«Американский народ ждет и заслуживает, чтобы его лидеры в правительстве и разведке серьезно оценивали и реагировали на любые потенциальные риски национальной безопасности — особенно на те, которые мы не до конца понимаем», — объяснил член палаты представителей от штата Индиана Андре Карсон, возглавляющий подкомитет.

Напомним, летом 2021 года директор национальной разведки США опубликовал доклад, в котором сообщалось о 144 случаях появления НЛО. При этом найти объяснение удалось только одному явлению.