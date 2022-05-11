11 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 19:45 — REGNUM 9 мая в Москве на Киевском вокзале состоялся показ обновленной экспозиции историко-просветительского музея «Поезд Победы». Среди представленных экспонатов — материальные свидетельства преступлений неонацистских организаций Украины на территории ДНР и ЛНР.

Новая часть экспозиции посвящена преступлениям неонацистов на территории Донбасса Василий Иванов © ИА REGNUM

«Донбасс в огне» – путеводитель в зону конфликта Василий Иванов © ИА REGNUM

Новая часть экспозиции посвящена преступлениям неонацистов на территории Донбасса Василий Иванов © ИА REGNUM

Новая часть экспозиции посвящена преступлениям неонацистов на территории Донбасса Василий Иванов © ИА REGNUM

Военная амуниция солдата ВСУ Василий Иванов © ИА REGNUM

Посетители выставки впервые могут увидеть свидетельства возродившегося нацизма на Украине — подлинники документов, книги, форму и агитационную атрибутику украинских националистов. Мультимедийные материалы наглядно показывают преступления современных неонацистов против мирных жителей ДНР и ЛНР в 2014–2022 годах.

Новая часть экспозиции посвящена преступлениям неонацистов на территории Донбасса Василий Иванов © ИА REGNUM

Новая часть экспозиции посвящена преступлениям неонацистов на территории Донбасса Василий Иванов © ИА REGNUM

Документы штаба батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Василий Иванов © ИА REGNUM

Агитационная литература Василий Иванов © ИА REGNUM

Пропагандистская литература Василий Иванов © ИА REGNUM

Кроме того, интерактивную часть основной экспозиции музея дополнила редкая подлинная видеохроника периода Великой Отечественной войны, которая рассказывает о кровавых расправах над жителями Украины, совершенных националистами и коллаборационистами во время Великой Отечественной войны.

Личные вещи боевиков батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Василий Иванов © ИА REGNUM

Предметы одежды батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Василий Иванов © ИА REGNUM Предметы одежды батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Василий Иванов © ИА REGNUM

Новая часть экспозиции посвящена преступлениям неонацистов на территории Донбасса Василий Иванов © ИА REGNUM

Новая часть экспозиции посвящена преступлениям неонацистов на территории Донбасса Василий Иванов © ИА REGNUM

«Поезд Победы» — уникальный музей, размещенный в подвижном составе поезда и рассказывающий о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Интерьеры поезда — репродукция настоящих вагонов военного времени различного назначения: санитарный, банно-прачечный, штабной, вагон бронепоезда и т.д. Проект был запущен в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и за эти годы поезд объехал многие города России.

«Поезд Победы» Василий Иванов © ИА REGNUM

«Поезд Победы» Василий Иванов © ИА REGNUM

«Поезд Победы» Василий Иванов © ИА REGNUM «Поезд Победы» Василий Иванов © ИА REGNUM

«Поезд Победы» Василий Иванов © ИА REGNUM

«Поезд Победы» Василий Иванов © ИА REGNUM

«Поезд Победы» Василий Иванов © ИА REGNUM «Поезд Победы» Василий Иванов © ИА REGNUM

«Поезд Победы» Василий Иванов © ИА REGNUM

«Поезд Победы» Василий Иванов © ИА REGNUM

«Поезд Победы» Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка будет работать до 15 мая 2022 года. Возрастная категория строго 12+. Для посещения «Поезда Победы» необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте организаторов.