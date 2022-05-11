Василий Иванов,
11 мая 2022, 19:45 — REGNUM 9 мая в Москве на Киевском вокзале состоялся показ обновленной экспозиции историко-просветительского музея «Поезд Победы». Среди представленных экспонатов — материальные свидетельства преступлений неонацистских организаций Украины на территории ДНР и ЛНР.
Новая часть экспозиции посвящена преступлениям неонацистов на территории Донбасса
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Донбасс в огне» – путеводитель в зону конфликта
Василий Иванов © ИА REGNUM
Новая часть экспозиции посвящена преступлениям неонацистов на территории Донбасса
Василий Иванов © ИА REGNUM
Новая часть экспозиции посвящена преступлениям неонацистов на территории Донбасса
Василий Иванов © ИА REGNUM
Военная амуниция солдата ВСУ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Посетители выставки впервые могут увидеть свидетельства возродившегося нацизма на Украине — подлинники документов, книги, форму и агитационную атрибутику украинских националистов. Мультимедийные материалы наглядно показывают преступления современных неонацистов против мирных жителей ДНР и ЛНР в 2014–2022 годах.
Новая часть экспозиции посвящена преступлениям неонацистов на территории Донбасса
Василий Иванов © ИА REGNUM
Новая часть экспозиции посвящена преступлениям неонацистов на территории Донбасса
Василий Иванов © ИА REGNUM
Документы штаба батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
Василий Иванов © ИА REGNUM
Агитационная литература
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пропагандистская литература
Василий Иванов © ИА REGNUM
Кроме того, интерактивную часть основной экспозиции музея дополнила редкая подлинная видеохроника периода Великой Отечественной войны, которая рассказывает о кровавых расправах над жителями Украины, совершенных националистами и коллаборационистами во время Великой Отечественной войны.
Личные вещи боевиков батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
Василий Иванов © ИА REGNUM
Предметы одежды батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
Василий Иванов © ИА REGNUM
Предметы одежды батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
Василий Иванов © ИА REGNUM
Новая часть экспозиции посвящена преступлениям неонацистов на территории Донбасса
Василий Иванов © ИА REGNUM
Новая часть экспозиции посвящена преступлениям неонацистов на территории Донбасса
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Поезд Победы» — уникальный музей, размещенный в подвижном составе поезда и рассказывающий о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Интерьеры поезда — репродукция настоящих вагонов военного времени различного назначения: санитарный, банно-прачечный, штабной, вагон бронепоезда и т.д. Проект был запущен в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и за эти годы поезд объехал многие города России.
«Поезд Победы»
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Поезд Победы»
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Поезд Победы»
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Поезд Победы»
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Поезд Победы»
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Поезд Победы»
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Поезд Победы»
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Поезд Победы»
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Поезд Победы»
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Поезд Победы»
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Поезд Победы»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка будет работать до 15 мая 2022 года. Возрастная категория строго 12+. Для посещения «Поезда Победы» необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте организаторов.