Курск, 11 мая, 2022, 17:32 — ИА Регнум. В Курской области 10 мая в реке Псел, проходящей через деревню Суходул Беловского района, утонул мужчина 1989 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Марина Каширская ИА REGNUM Вода

Суджанский межрайонный следственный отдел проводит процессуальную проверку. Назначена медицинская судебная экспертиза.

В ходе проверки установят все обстоятельства произошедшего, по её итогам будет принято процессуальное решение.