Казань, , 17:38 — REGNUM В Казани 28-летняя местная жительница заявила о похищении 1,8 млн рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

По словам пострадавшей, днем 6 мая на мобильный телефон женщины позвонил якобы сотрудник банка. Он заверил в оформлении кредита неизвестным на ее имя. Блокировать мошеннические действия поможет другой кредит, который необходимо оформит и перевести полученные деньги на специальный счет. По указаниям афериста горожанка оформила займ на 1,8 млн рублей, обналичила и несколькими переводами перечислила на продиктованный счет. Затем женщине сообщили об аннулировании кредита и пообещали связаться с ней позднее.

Вечером пострадавшая обо всем рассказала своему молодому человеку, который сказал, что ее обманули мошенники. Только после этого женщина обратилась в полицию.

ИА REGNUM напоминает, пытаясь заработать на бирже, 63-летний житель Бугульминского района Татарии потерял 1,5 млн рублей.

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