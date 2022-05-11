Чесма, Челябинская область, 11 мая, 2022, 17:31 — ИА Регнум. В Челябинской области бывший глава одного из сельских поселений Чесменского района заподозрен в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает южноуральское управление СКР.

Bryansktoday.ru Чиновник

Установлено, что он фиктивно трудоустроил местного жителя разнорабочим. Гражданин ранее был осуждён к обязательным работам. Но фактически он не исполнял своих обязанностей.

Отметим, подобные преступления не являются редкостью на Урале. Чиновники разных рангов периодически попадаются на подобном потакании осуждённым лицам.