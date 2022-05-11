Нижний Новгород, , 17:29 — REGNUM За последние полтора года 24% жителей Нижегородской области набрали лишние килограммы, работая в дистанционном режиме. Таковы результаты опроса с участием 2 951 человека, проведённого аналитиками рекрутингового сервиса «Head Hunter».

Ожирение © athletic-mindset.com

Среди поправившихся за время работы на «удалёнке» нижегородцев каждый второй успел набрать до пяти лишних килограммов, каждый четвертый — от пяти до десяти килограммов, а ещё 4% — свыше десяти килограммов.

При этом с проблемой набора веса в этот период женщины сталкивались чаще мужчин.

Так, больше чем на десять килограммов потолстели 13% мужчин и 8% женщин. От пяти до десяти килограммов лишнего веса набрали 37% мужчин и 30% женщин. А на пять килограммов и меньше поправились 62% женщин и 50% мужчин.

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