Стокгольм, , 18:06 — REGNUM 11 мая газете SvD удалось получить копию проекта совместного отчета по безопасности, который подготовили парламентские партии Швеции. В частности, в документе говорится о возможности присоединения скандинавской страны к НАТО.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

Как пишут журналисты, в анализе политики безопасности делается вывод о том, что «сотрудничество вне НАТО или совместная оборонная инициатива в рамках ЕС нереалистичны».

Отмечается, что построение дальнейшей безопасности Швеции вне НАТО, «не является реальной альтернативой развитию двусторонних оборонных союзов <…> вне существующих европейских и евроатлантических структур».

Согласно проекту, «Зеленые» и «Левые» выступают против некоторых выводов отчета. Документ официально появится в публичном доступе 13 мая.

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