Москва, , 17:24 — REGNUM На субсидии смогут рассчитывать имеющие штрафы в объеме менее 300 тыс. рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая, об этом сообщила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») со ссылкой на ответ Минсельхоза на свой запрос.

Посевная Министерство сельского хозяйства Калужской области

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«Так, при предоставлении субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, в 2022 году вводятся новые условия к участникам отбора о наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающей 300 тыс. рублей», — сказала Школкина.

При этом, по ее словам, пороговая сумма недостаточна.

«Я считаю, этого недостаточно, мы в комитете настаивали на увеличении этого порога с действовавших 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей», — отметила парламентарий.

Ранее парламентарии просили главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева рассмотреть возможность введения дополнительных мер государственной поддержки предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленностей. Среди предложений была инициатива внести изменения в постановление правительства N2 1528 в части увеличения порогового критерия по отсутствию задолженности у предприятий по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

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