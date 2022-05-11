Стокгольм, , 17:57 — REGNUM Нынешняя ситуация в Европе в области политики безопасности означает, что для Швеции крайне опасно оставаться вне НАТО. Об этом вечером 10 мая заявила лидер «Христианских демократов» Эбба Буш в дебатах с лидером «Зеленых» Пером Болундом на телеканале SVT.

Стокгольм. Швеция

«Если обещание о получении поддержки со стороны других стран отсутствует, то о полноценной защите говорить не приходится», — сказала политик.

В свою очередь Болунд возражал ей, делая акцент на том, что Швеция уже является частью ЕС, где действует соглашение о сотрудничестве в области обороны.

«Ситуация сейчас неопределенная, но мир уже переживал такие неопределенные ситуации в то время, как Швеция оставалась неприсоединившейся к военным союзам страной, и это сослужило нам хорошую службу», — объяснил Болунд.

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