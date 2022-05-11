Москва, 11 мая, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Вопросы российско-американских отношений обсудили 11 мая в МИД России два высокопоставленных дипломата, сообщает ведомства.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Джон Салливан

Так, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков провёл встречу с американским послом Джоном Салливаном. «Обсуждён ряд вопросов двусторонней повестки дня», — коротко уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, помимо Салливана, в МИД России 11 мая прибыл польский посол в РФ КшиштофКраевский.