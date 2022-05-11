Москва, 11 мая, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Второй корпус Народной милиции ЛНР и чеченские подразделения прорвали оборону украинских нацистов и освободили населённые пункты Южный, Воеводовка, пороховой завод «Заря», а также посёлки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник, сообщил 11 мая глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«Подобные успехи — явный показатель доминирования российской армии. Все планы нациков, бандеровцев и шайтанов избежать заслуженного наказания рушатся при одном лишь виде приближающейся бесстрашной армии», — написал Кадыров.

Также он сообщил, что в ходе этих операций были уничтожены более 200 украинских нацистов, подбито более десяти единиц военной техники.

На фоне этих событий украинские нацисты взрывают мосты и переправы, чтобы замедлить продвижение войск России и республик Донбасса.