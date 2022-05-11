11 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что Соединённые Штаты Америки поставляли оружие Украине до начала российской спецоперации.

Оксана Переможенко, , 17:39 — REGNUM Соединённые Штаты Америки поставляли оружие Украине до начала российской спецоперации, заявил 11 мая официальный представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Первый миллиард долларов, который президент выделил для Украины, действительно включал помощь со смертоносным оружием. Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, другие союзники на самом деле помогли подготовить украинцев», — сказал он.

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Заявление чиновника обсудили в социальных сетях.

«Зачем они в этом признаются? Не просто так же болтают», — недоумевает Denis.

«А потом говорят, что Россия ни с того ни с сего «напала» на «несчастную» Украину», — добавила Ирина.

«Что же так хило снабжали, что до сих пор приходится снабжать?» — не без сарказма поинтересовался Александр.

«И только украинцы не понимают, к чему их готовили 8 лет», — отметил D. V.

«Притом довольный такой. Америка регулярно признаётся, что совершает те или иные преступления. И ничего. Живут с этим. Если завтра скажут, что они бабахнули небоскрёбы 11 сентября [2001 года] и цель была — борьба с внешними и внутренними врагами. Население и это сожрёт», — отреагировал Serg

Джон Кирби Secretary of Defense Public Affairs

«Ну сами публично подтвердили, кто на самом деле террорист», — написал «ММ».

«Тогда и России не нужно оправдание для СВО, мы защищаемся», — добавила Ирина М.

«Готовили к чему, к проигрышу?» — задался вопросом один из комментирующих.

«Открыл большой секрет!» — иронизирует Людмила А.

«Все и без этой секретарши пентагона это знают», — написал один из участников обсуждения.

«Растили поросеночка на убой», — с сарказмом отметил Aga.

«И ни один правоохранитель в мире, ни один демократ из Европы не возмутился, не стал кричать во всех СМИ, что американцы безжалостные разжигатели войн и решают свои проблемы за счёт жизни людей и продажных элит в чужих государствах», — отреагировал Владимир.

«Что они лепят горбатого? Они готовили террористов на Украине начиная с 1991 года, как только Украина временно отделилась от остальной России», — пишет Марк З.

«Украинцам разрушают их мирок, так красиво выстроенный украинской гебельсовской пропагандой. Но суть в том, что они ничего не поймут», — добавил один из участников обсуждения.

«Уже сами признались. Твари», — не выдержал Стас К.

«Они что секрет раскрыли? Россия об этом и говорила. Но «нас» мир не слышит…, а украинцы, — тем более… Ну вот и результат», — подытожил Максим П.

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