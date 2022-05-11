Оксана Переможенко, 11 мая 2022, 17:39 — REGNUM Соединённые Штаты Америки поставляли оружие Украине до начала российской спецоперации, заявил 11 мая официальный представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.
«Первый миллиард долларов, который президент выделил для Украины, действительно включал помощь со смертоносным оружием. Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, другие союзники на самом деле помогли подготовить украинцев», — сказал он.
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Заявление чиновника обсудили в социальных сетях.
«Зачем они в этом признаются? Не просто так же болтают», — недоумевает Denis.
«А потом говорят, что Россия ни с того ни с сего «напала» на «несчастную» Украину», — добавила Ирина.
«Что же так хило снабжали, что до сих пор приходится снабжать?» — не без сарказма поинтересовался Александр.
«И только украинцы не понимают, к чему их готовили 8 лет», — отметил D. V.
«Притом довольный такой. Америка регулярно признаётся, что совершает те или иные преступления. И ничего. Живут с этим. Если завтра скажут, что они бабахнули небоскрёбы 11 сентября [2001 года] и цель была — борьба с внешними и внутренними врагами. Население и это сожрёт», — отреагировал Serg
«Ну сами публично подтвердили, кто на самом деле террорист», — написал «ММ».
«Тогда и России не нужно оправдание для СВО, мы защищаемся», — добавила Ирина М.
«Готовили к чему, к проигрышу?» — задался вопросом один из комментирующих.
«Открыл большой секрет!» — иронизирует Людмила А.
«Все и без этой секретарши пентагона это знают», — написал один из участников обсуждения.
«Растили поросеночка на убой», — с сарказмом отметил Aga.
«И ни один правоохранитель в мире, ни один демократ из Европы не возмутился, не стал кричать во всех СМИ, что американцы безжалостные разжигатели войн и решают свои проблемы за счёт жизни людей и продажных элит в чужих государствах», — отреагировал Владимир.
«Что они лепят горбатого? Они готовили террористов на Украине начиная с 1991 года, как только Украина временно отделилась от остальной России», — пишет Марк З.
«Украинцам разрушают их мирок, так красиво выстроенный украинской гебельсовской пропагандой. Но суть в том, что они ничего не поймут», — добавил один из участников обсуждения.
«Уже сами признались. Твари», — не выдержал Стас К.
«Они что секрет раскрыли? Россия об этом и говорила. Но «нас» мир не слышит…, а украинцы, — тем более… Ну вот и результат», — подытожил Максим П.
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