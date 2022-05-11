Прага, , 17:15 — REGNUM Столица Чехии больше не располагает возможностями для размещения беженцев с Украины, в связи с чем на Главном железнодорожном вокзале Праги будет организован палаточный городок на 150 мест. Об этом 11 мая сообщил в соцсетях министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

По словам министра, на вокзале скопилось огромное количество людей, которые спят на лавочках и в коридорах. В основном это лица цыганские беженцы, которым не рады в регионах, а столица уже не имеет возможности их принимать.

Как сообщил Ракушан, у многих из цыган имеется украинский паспорт, но они постоянно проживают в Венгрии, а в Прагу приехали в связи с возможностью получить денежное пособие. Сейчас в МВД думают над решением данной проблемы. В частности, предлагается замена денежного пособия в размере 5000 крон (около 15 тысяч рублей) на помощь продуктами питания.

Ранее мэр Праги Зденек Гржиб заявил, что столица может прекратить приём и регистрацию украинских беженцев, если правительством не будет решён вопрос об их равномерном распределении по стране. По его утверждению, если этого не делать, столицу вскоре ждёт коллапс, транспортная, медицинская, образовательная и иные системы инфраструктуры города работают на пределе.

«Сегодня на встрече с главами регионов были представлены данные, которые наглядно показывают превышение возможностей столицы и неравномерную загрузку по сравнению с другими областями страны. Без работающего механизма распределения людей существует реальный риск закрытия центра регистрации беженцев в Праге», — передаёт слова мэра Праги издание vinegret. cz .

С начала специальной военной операции России на Украине Пражский центр регистрации беженцев принял 84 219 человек.