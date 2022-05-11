Рига, 11 мая, 2022, 17:10 — ИА Регнум.

Марина Каширская ИА REGNUM После окончания митинга к памятнику возложили цветы

За организацию 10 мая нынешнего года несанкционированного скопления людей у памятника в рижском парке Победы полиция намерена привлечь к ответственности четырех человек — бывших депутатов Рижской думы Алексея Росликова и Вадима Баранника, а также представителей оппозиционной партии «Русский союз Латвии».

Как сообщил руководитель Госполиции страны Арманд Рукс Латвийскому гостелевидению, к ответственности будут привлечены якобы фактические организаторы незаконного скопления людей. По его словам, все четыре человека активно призывали людей вновь отправиться к памятнику 10 мая 2022 года.

Как сообщали латвийские СМИ, ранним утром 10 мая 2022 года цветы у памятника возле советского военного мемориала в Риге, которые люди возлагали 9 мая, были убраны при помощи трактора. Фото и видеокадры попали в социальные сети, что вызвало острую реакцию русской общины Латвии и международный резонанс. Вечером 10 мая к памятнику пришли сотни людей, которые вновь принесли цветы.

Подчеркивается, что хотя большинство из них соблюдали порядок, некоторые вели себя громко, пели и выкрикивали лозунги, прославляющие Россию и советскую армию.