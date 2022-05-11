Москва, , 17:10 — REGNUM Законопроект об агрегаторах такси правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

Прежде всего, регулируются отношения между водителями и агрегаторами. Проектируется схема обязательной работы самозанятых перевозчиков через службу заказа, что позволит контролировать деятельность таких перевозчиков через сведения, предоставляемые службами заказа в региональную информационную систему.

Предлагается создать региональный реестр перевозчиков легковыми такси и региональный реестр легковых такси. Важным отличием от действующей схемы является то, что аннулирование разрешения не влечет исключения сведений из реестра легкового такси.

Устанавливаются требования к перевозчикам такси, легковому такси и водителям такси.

Устанавливается перечень оснований для запрета для допуска лица к управлению легковым такси. К таким основаниям в том числе отнесены установление запрета для допуска к управлению легковым такси лицам, имеющим более трех неуплаченных административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения; отсутствие аттестации на знание расположения на территории субъекта РФ объектов транспортной инфраструктуры, объектов культурного наследия, объектов здравоохранения, образования, спорта, а также путей подъезда к ним, действий в чрезвычайной ситуации, правил перевозки пассажиров и багажа легковым такси в случае, если порядок проведения такой аттестации и требования к указанным знаниям установлены законом и (или) иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Кроме того, проект федерального закона предусматривает полномочия правительства России по установлению составов административных правонарушений, при совершении определенного количества которых за последний год также будет запрещено управлять легковым такси.

Что касается тарифов, то порядок расчета размера такого тарифа определяется нормативным правовым актом субъекта РФ в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными нормативным правовым актом уполномоченного правительством федерального органа исполнительной власти.

Инициатива также обязывает службы заказа легкового такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов легкового такси.

Ранее в марте 2022 года Госдума отклонила уже принятый в первом чтении законопроект о такси. Инициатива прошла первое чтение в 2018 году. Прописывается заявительный порядок начала работы диспетчерской такси или агрегатора такси. При этом иностранные организации обязаны осуществлять такую деятельность через обособленное подразделение, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ.

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