Ишим, Тюменская область, 11 мая, 2022, 17:09 — ИА Регнум. В тюменском городе Ишиме проводится доследственная проверка по факту гибели во время пожара двух человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Vnovgorod.sledcom.ru Следователь СКР

Трагедия произошла днём 10 мая. В ходе тушения пожара в частном доме, расположенного по улице Котовского в Ишиме, обнаружены тела мужчины 1981 года рождения и женщины 1967 года рождения без признаков насильственной смерти.

Следователями проведён осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз.