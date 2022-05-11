София, , 17:08 — REGNUM Выгодные поставки сжиженного природного газа пообещали США Болгарии, сообщили 11 мая в правительстве республики. Реализация этого обещания начнётся летом.

Камала Харрис Gage Skidmore

Уточняется, что американский СПГ будет поставляться со следующего месяца. Соответствующая договорённость, как заявляет София, существует между американским вице-президентом Камалой Харрис и болгарским премьер-министром Кириллом Петковым.

«Было согласовано осуществление реальных поставок сжиженного природного газа в Болгарию, которые начнутся с июня, по ценам ниже, чем у Газпрома», — говорится в сообщении болгарского правительства.

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