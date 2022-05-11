София, 11 мая 2022, 17:08 — REGNUM Выгодные поставки сжиженного природного газа пообещали США Болгарии, сообщили 11 мая в правительстве республики. Реализация этого обещания начнётся летом.

Камала Харрис
Камала Харрис
Gage Skidmore

Уточняется, что американский СПГ будет поставляться со следующего месяца. Соответствующая договорённость, как заявляет София, существует между американским вице-президентом Камалой Харрис и болгарским премьер-министром Кириллом Петковым.

«Было согласовано осуществление реальных поставок сжиженного природного газа в Болгарию, которые начнутся с июня, по ценам ниже, чем у Газпрома», — говорится в сообщении болгарского правительства.

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