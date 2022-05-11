Симферополь, 11 мая 2022, 17:06 — REGNUM Тяжелобольных детей из Запорожской области доставили в Крымскую республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе 11 мая.
Он добавил, что с 12 мая специалисты приступят к дополнительному обследованию для принятия решения по тактике ведения пациентов.
По словам Скорупского, у маленьких пациентов из Запорожья — сложные диагнозы, в некоторых случаях требуется оказание высокотехнологичной медицинской помощи. В последствии детей могут перевести на лечение в другие российские стационары.