Симферополь, 11 мая, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Тяжелобольных детей из Запорожской области доставили в Крымскую республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе 11 мая.

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«Сегодня к нам в республику приехали семьи с детишками из Запорожской области для оказания медицинской помощи. Было принято решение их тут же направить в республиканскую детскую клиническую больницу», — сообщил «Крым 24» крымский министр здравоохранения Константин Скорупский.

Он добавил, что с 12 мая специалисты приступят к дополнительному обследованию для принятия решения по тактике ведения пациентов.

По словам Скорупского, у маленьких пациентов из Запорожья — сложные диагнозы, в некоторых случаях требуется оказание высокотехнологичной медицинской помощи. В последствии детей могут перевести на лечение в другие российские стационары.