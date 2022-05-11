Санкт-Петербург, 11 мая, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Санкт-Петербург занял третью позицию среди всех субъектов РФ по приросту налоговых отчислений в региональный бюджет за март 2022 года. Об этом свидетельствует исследование FinExpertiza, сообщает Forbes. Прирост составил 73,6 млрд рублей.

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Северную столицу обогнали лишь нефтегазовые Ханты-Мансийский (+365,5 млрд рублей) и Ямало-Ненецкий (+137,7 млрд рублей) автономные округа. При этом Москва уступила Петербургу в показателе прироста. Она смогла войти лишь в топ-18. Но возглавила список по общему объёму налоговых сборов, составивших 651,8 млрд рублей.

Отметим, что в целом по России объём отчислений возрос на 34,5%. Этот показатель составил 4,1 трлн рублей. По оценкам экспертов, такая динамика связана с сверхприбылями сырьевых экспортёров.