Рим, 11 мая, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуриньо не покинет команду грядущим летом. По информации источника, португальский специалист планирует остаться команде, а его контракт истекает через два года.

Дмитрий Голубович Жозе Моуриньо

«Мы хотим попробовать попасть в Лигу Чемпионов, но, когда вы смотрите на уровень инвестиций в «Интере», «Милане» и «Ювентусе», вы понимаете, что три из этих мест должны быть закрыты. Есть четвертое место, в прошлом сезоне это была «Аталанта», в этом сезоне это «Наполи», я думаю, мы можем добраться туда в следующем сезоне», — цитирует Моуриньо издание Sky Sports.

После 36-ти сыгранных туров итальянской Серии А 2021/22 «Рома», одержав семнадцать побед и набрав 59 очков, располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата. В матче 37-го тура «волки» сыграют с «Венецией».