Москва, , 17:04 — REGNUM Министерство обороны России получило информацию о подготовке Украиной провокаций с химическим оружием с последующим обвинением российских военных в применении оружия массового поражения, сообщил 11 мая на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Провокации готовятся по «сирийскому сценарию», с «расследованием» и фабрикацией доказательств.

«Министерство обороны Российской Федерации располагает сведениями о подготовке провокаций с целью обвинения российских Вооруженных сил в применении оружия массового поражения с последующим проведением расследования по «сирийскому сценарию», позволяющему сфабриковать нужные доказательства и назначить виновных», — сказал Кириллов.

Об этом он рассказал на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Кириллов сообщил, что высокая вероятность провокаций косвенно подтверждается запросами киевской администрации на поставку средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания от токсичных химикатов и биологических поражающих агентов.

Он подчеркнул, что поставки на Украину антидотов фосфорорганических отравляющих веществ вызывают обеспокоенность. В частности, в 2022 году из США на Украину доставлено свыше 220 тыс. ампул с атропином, а также препаратов для дезинфекции и спецобработки.

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