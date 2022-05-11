Манчестер, Великобритания, 11 мая, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Агент 25-летнего нападающего «Манчестер Сити» и сборной Бразилии по футболу Габриэля Жезуса Марсело Петтинати подтвердил информацию о том, что в подписании футболиста заинтересован лондонский «Арсенал».

Football.ua Габриэл Жезус

«У нас были переговоры с «Арсеналом» по Габриэлу Жезусу, нам нравится проект этого клуба, и мы обсуждаем возможность трансфера», — цитирует агента Жезуса журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Габриэл Жезус принял участие в 26-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету бразильца 5 (4+1) очков по системе гол+пас в восьми встречах.

Жезус выступает за «Манчестер Сити» с 1 января 2017 года после перехода из бразильского клуба «Палмейрас» за 32 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.