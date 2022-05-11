Бишкек, 11 мая, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев отреагировал на выдвинутые депутатами республиканского парламента требования об объявлении Казахстану «водной блокады».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

На своей странице в соцсетях призвал киргизских парламентариев «быть осторожными при высказывании критики в отношении соседних стран и в вопросах международных отношений».

Официальный представитель главы государства отметил, что депутаты являются политиками, каждое сказанное слово которых учитывается на международной арене и может привести к реакции со стороны властей других государств.

«Слава Всевышнему, сегодня мы хорошо взаимодействуем со всеми странами, в том числе и с нашими соседями. Конечно, есть определенные моменты, но в целом все неплохо», — подытожил Султанбаев.

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