Саратов, , 17:18 — REGNUM Первый миллион гектаров яровых культур посеяли аграрии Саратовской области. Об этом 11 мая сообщает региональный минсельхоз.

Посев Agriacta.com

Со слов министра сельского хозяйства области Романа Ковальского, яровой сев проведен на площади 1001,4 тыс. гектаров, или 35% от плана.

Труженики села в текущем году приступили к весенне-полевым работам в более поздние сроки. При этом им удалось не только наверстать темпы посевной, но и увеличить их в сравнении с 2021 годом, констатируют в минсельхозе.

Яровой сев пшеницы уже завершен аграриями Энгельсского, Краснокутского, Ивантеевского, Петровского, Александрово-Гайского районов, а в Петровском, Новобурасском, Лысогорском, Саратовском, Татищевском, Краснокутском, Ровенском — ячменя.

ИА REGNUM напоминает, к посевной в Саратовской области подготовили 124 тыс. тонн минеральных удобрений.

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