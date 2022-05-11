Астрахань, 11 мая, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Кировский районный суд Астрахани вынес приговор по уголовному делу в отношении собственника ООО «Балтийская строительная компания № 45» Евгения Селякова и бывшего главного инженера акционерного общества «Судостроительный завод «Лотос» Александра Смирнова. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, они признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Селяков и Смирнов с соучастниками завышали объем и качество выполненных работ и с 2015 по 2017 годы похитили более 156,6 млн рублей, перечисленных заказчиком для реконструкции кровли «Блока цехов № 1» судоремонтного завода «Лотос».

Суд приговорил Селякова к восьми годам лишения свободы со штрафом в 600 тыс. рублей, Смирнов осужден к 7,5 года лишения свободы со штрафом в 600 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении их соучастников выделено в отдельное производство.