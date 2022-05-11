Рига, 11 мая, 2022, 16:58 — ИА Регнум.

Александр Комаров ИА REGNUM Цветы возле памятника

Цветы, выложенные людьми повторно 10 мая у памятника Победы в столице Латвии, не уберут по крайне мере несколько дней. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv со ссылкой на исполнительного директора Риги Яниса Ланге.

Столичное самоуправление подчеркнуло, что не намерено что-либо предпринимать с цветами, которые люди принесли к памятнику. Ланге также был вынужден объяснить вызвавший всеобщее недовольство факт использования трактора при уборке цветов, который спровоцировал новую «волну» цветов у памятника 10 мая 2022 года.

По словам Ланге, уборка цветов после 9 мая при помощи трактора была мерой, которую предусматривал согласованный с полицией план. Ланге заверил, что самоуправление по своей инициативе цветы, которые вновь возложены к памятнику, в ближайшие дни убирать не планирует.

Ранее недовольство использованием трактора при сборе цветов у военного мемориала выразил министр обороны Артис Пабрикс. Он назвал такие действия неадекватными. По его мнению, цветы должны оставаться у памятника, пока не завянут. Цветы пинать ногами и давить тракторами примитивно и не пристало цивилизованной нации. Латвия в безопасности и никто ей не угрожает, написал Пабрикс на своей странице в социальной сети Twitter.