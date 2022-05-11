Лондон, , 16:55 — REGNUM Как сообщает французское издание L’Equipe, «Челси» и «Манчестер Юнайтед» включились в борьбу за 24-летнего атакующего полузащитника «Ред Булл Лейпцига» и сборной Франции по футболу Кристофера Нкунку.

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, в подписании Нкунку также заинтересованы «Милан» и каталонская «Барселона». На данный момент трансферная стоимость французского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Кристофер Нкунку принял участие в 33-х турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился двадцатью забитыми мячами и тринадцатью результативными передачами. Также футболист получил две желтые карточки.