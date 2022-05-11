Вашингтон, , 17:07 — REGNUM Шестеро из девяти судей Верховного суда США являлись членами одного клуба, который был организован тремя студентами в 1982 году, сообщает Harvard Gazette со ссылкой на подкаст Deep Background.

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Издание объясняет, что в начале 1980-х годов в США было не престижно заявлять о консервативных взглядах, особенно когда ты учишься в уважаемом юридическом университете. В связи с этим небольшая группа студентов основала клуб Federalist Society, названный в честь книги «Федералист», чтобы спокойно обсуждать свои правоцентристские взгляды. Спустя 40 лет стало известно, что шесть из девяти действующих судей Верховного суда являются нынешними или бывшими членами этого клуба.

В своей книге «Покорение: Как консервативный студенческий клуб захватил Верховный суд» профессор Гарвардского университета и ведущий подкаста Deep Background Ной Фельдман указал, что за три десятилетия данный клуб стал самой влиятельной юридической организацией в истории США, которая смогла сформировать судебную политику страны.

Посвященный клубу подкаст Фельдмана вышел еще в 2021 году, однако Federalist Society вновь привлек внимание американцев на фоне развернувшейся борьбы за отмену абортов в США.

Так, журналист Джон Рассел недавно напомнил, что судьи Верховного суда США, шестеро из которых связаны с клубом Federalist Society, планируют отменить решение по делу Роу против Уэйда от 1973 года, которое дало конституционное право на прерывание беременности.

Впервые о планах по отмене этого прецедента сообщило Politico. Согласно документам, судья Самуэль Алито написал, что решение почти 50-летней давности должно быть отменено. В случае отмены данного постановления вопрос о проведении абортов будет решаться местными правительствами штатов.