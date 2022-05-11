Череповец, Вологодская область, 11 мая, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В Череповце задержали двух подростков, пытавшихся поджечь здание военкомата, сообщает Cher-poisk.ru.

Бутылка с зажигательной смесью

По данным издания, двое 16-летних юношей бросили в окно местного военкомата бутылки с зажигательной смесью, однако разбить стеклопакет они не смогли. В результате горючая жидкость воспламенилась на улице, а огонь потух еще до приезда пожарных.

По данным издания, злоумышленники признались, что поджог был осуществлен по заказу, который они получили в соцсети — за свою работу подростки получили 30 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленобласти возбудили дело на мужчину, пытавшегося сжечь «Знамя Победы».