Таллин, 11 мая, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В большинстве подразделений Сил обороны Эстонии должности резервистов заполнены, однако проверка выявила и высокий процент тех, кто проигнорировал повестку. Об этом говорится в аудите Госконтроля страны.

Армия Эстонии

В целом по итогам проверки Госконтролем подготовка большого количества так называемого «горячего» резерва подразделений Сил обороны на основании учетных данных и документов получила очень хорошую оценку.

В то же время почти треть тех, кто проходил срочную службу в 2013 и 2014 годах, никогда не посещали учебные сборы, а многие из них даже никогда не получали повестку от Сил обороны, говорится в сообщении Госконтроля Эстонии.

«Когда мы просмотрели эти два призыва, оказалось, что около половины тех, кто не был охвачен учебными сборами, не явились, несмотря на повестку», — сказал государственный контролер Янар Хольм.

Он отметил, что без обновления навыков через семь лет боевая готовность резервиста значительно снижается.

Госконтроль Эстонии рекомендовал призывать на регулярные учебные сборы резервистов, входящих в состав подразделений Сил обороны, а также пересмотреть мотивационный пакет для участия в сборах, добавив к денежной компенсации дополнительный отпуск и прочие льготы.