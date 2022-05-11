Москва, , 16:54 — REGNUM Минсельхоз планирует задействовать интервенционный фонд для стабильного снабжения зерном мукомольных и хлебопекарных предприятий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая, об этом сообщила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») со ссылкой на ответ Минсельхоза на свой запрос.

Мука (сс) Alexas_Fotos

«В целях обеспечения потребности производителей муки в зерне в условиях нестабильной экономической ситуации правительством России принято решение о формировании в 2022—2023 годах запасов зерна (пшеницы продовольственной и ржи) федерального интервенционного фонда. Сформированный запас зерна будет доступен исключительно производителям муки и хлеба, следует из полученного мной ответа от Минсельхоза», — сообщила Школкина.

По информации Российского союза мукомольных и крупяных предприятий с 1 марта 2022 года цена на дрожжи хлебопекарные возросла на 30%, на маргарин — на 40%, продолжается рост цен на сахар, муку, пищевые добавки и другое сырье, а также на все виды упаковочных материалов. Наряду с этим повышаются затраты на электроэнергию, воду, транспортно-логистические услуги. В связи с чем производители хлеба вынуждены повышать цены на свою продукцию.

Парламентарии попросили главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева рассмотреть возможность введения дополнительных мер государственной поддержки предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленностей.

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