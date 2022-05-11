Брянский район, 11 мая 2022, 16:54 — REGNUM За приостановку строительства у стен Свенского монастыря и запрещение дальнейших подобных попыток высказались 11 мая участники общественных слушаний под Брянском.
Публичное обсуждение состоялось после того, как местные жители возмутились действиями предпринимателя, планировавшего построить у стен памятника архитектуры неизвестный объект. По словам главы Супоневского сельского поселения Владимира Рыбакова, представители бизнесмена не присутствовали на слушаниях.
Как сообщало ИА REGNUM, законностью строительных работ заинтересовались и в районной прокуратуре.
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