Химки, Московская область, 11 мая, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит», как сообщает издание «РБ Спорт», готов заплатить 3,5 миллиона евро за 26-летнего голкипера «Химок» и сборной России Илью Лантратова. Трансфер может состояться в ближайшее трансферное окно.

Алексей Колчин ИА REGNUM Илья Лантратов

Илья Лантратов выступает за «Химки» с 1 июля 2019 года после перехода из воронежского «Факела» на правах свободного агента. Текущее соглашение российского голкипера с подмосковным клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Илья Лантратов принял участие в 28-ми турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил 44 мяча. Девять матчей голкипер отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что основной вратарь «сине-бело-голубых» Михаил Кержаков покинет клуб после завершения сезона на правах свободного агента.