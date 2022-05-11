Санкт-Петербург, , 16:59 — REGNUM Жительница Кировского района Санкт-Петербурга утром 9 мая, в День Победы, выставила на подоконник открытого окна своей квартиры акустическую колонку, с помощью которой распространяла дезинформацию о действиях Вооруженных сил России в ходе спецоперации по защите Донбасса. Женщину привлекли к административной ответственности, а её жалкие оправдания не убедили суд, который назначил петербурженке крупный денежный штраф.

Колонка HomePod Nobuyuki Hayashi

Как сообщили 11 мая в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, согласно представленным материалам, жительница Дачного проспекта с помощью колонки умышленно воспроизводила аудиозапись, содержащую фразы, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан для поддержания международного мира и безопасности. За это её привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

В судебном заседании женщина вину признала, однако попыталась убедить суд в том, что всё произошло случайно. Якобы, она думала, что будут играть военные песни, а в записи, звук которой раздавался из колонки у открытого настежь окна, оказалась дезинформация, порочащая честь и достоинство и российских солдат.

Однако суд не поверил в эти нелепые оправдания и назначил правонарушительнице наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.