Кострома, 11 мая, 2022, 18:48 — ИА Регнум. В Костромской области остановился рост цен на ряд социально-значимых продуктов, а некоторые из них подешевели. Об этом в еженедельном мониторинге сообщает Костромастат. Данные представлены в сравнении 29 с 22 апреля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Весы

Так, цена средняя цена сахара в местных магазинах за этот период снизилась на 2,4% — до 79 рублей 43 копеек за килограмм. Капуста, лук, черный чай, яйца, творог, молоко и вареная колбаса подешевели в пределах от 9,2% до 0,6%. Наибольшее снижение заметно по капусте. Её цена уменьшилась до 88 рублей 95 копеек за килограмм. Ранее этот продукт продавался по 120 рублей за килограмм.

Цены на остальные товары за исключением огурцов (прирост на 5,5%), помидоров и подсолнечного масла (+1,6%), вермишели (+1,4%) остались прежними. Стоимость 75% из 43 позиций, которые отслеживают статистики, изменилась несущественно — в пределах 1%.