Ростов-на-Дону, 11 мая, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Участок, расположенный рядом с Александровской рощей в Ростове-на-Дону, власти отдадут под рынок. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стоимость овощей на центральном рынке. Ростов-на-Дону

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону выставил на аукцион участок на проспекте 40-летия Победы площадью 9 093 кв. метра. Территория предназначена для строительства магазинов, рынка. Арендатору земельный участок предоставляется на десять лет и восемь месяцев.

Начальная цена аукциона составляет 8 млн 306 тыс. рублей. В такую же сумму обойдётся ежегодная арендная плата.