Москва, 11 мая 2022, 17:01 — REGNUM Такие крупные американские фармкомпании как Pfizer, Moderna, Merck вовлечены в схему создания биологического оружия, которое планировалось испытывать на Украине и применять против России, сообщил 11 мая журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
На брифинге по итогам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на Украине, представитель Министерства обороны напомнил о директоре Программы по совместному снижению угрозы и автора идеи создания в Киеве Центрального депозитария особо опасных микроорганизмов Роберте Поупе.
Он утверждал, что на Украине якобы не проводится исследований, касающихся разработки биологического оружия и что «американцы не обнаружили биологического оружия, когда только начинали работу с Украиной, и до сих пор не нашли». По его словам, на Украине негде вести разработку и производить биологическое оружие.
Однако российской стороной в ходе спецоперации выявлены факты работы с такими возбудителями как холера, туляремия, чума, хантавирусы, которые являются потенциальными агентами биологического оружия.
Также в начале марта в Херсонской области обнаружены три беспилотника, оснащенных ёмкостями объёмом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур, а в конце апреля найден ещё десяток таких же в районе населённого пункта Каховка.
Так что заявления американцев вызывают большие сомнения. Российская сторона приходит к выводу, что США превратили Украину в полигон для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов.
Идеологами американской военно-биологической деятельности на Украине являются лидеры Демпартии. Они лоббировали создание соответствующей законодательной базы для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета США.
Представитель российского военного ведомства добавил, что в эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead.
Он добавил, что американцы ведут работу по испытанию новых медицинских препаратов в обход международных норм безопасности. В результате западные компании серьёзно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают значительные конкурентные преимущества.
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