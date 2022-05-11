Москва, 11 мая, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Такие крупные американские фармкомпании, как Pfizer, Moderna, MSD/Merck& Co, вовлечены в схему создания биологического оружия, которое планировалось испытывать на Украине и применять против России, сообщил 11 мая журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Минобороны России Свидетельства реализации военно-биологической деятельности на Украине

На брифинге по итогам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на Украине, представитель Министерства обороны напомнил о директоре Программы по совместному снижению угрозы и авторе идеи создания в Киеве Центрального депозитария особо опасных микроорганизмов Роберте Поупе.

Он утверждал, что на Украине якобы не проводится исследований, касающихся разработки биологического оружия и что «американцы не обнаружили биологического оружия, когда только начинали работу с Украиной, и до сих пор не нашли». По его словам, на Украине негде вести разработку и производить биологическое оружие.

Минобороны России Координация биологических лабораторий и научно-исследовательских институтов Украины со стороны США

Однако российской стороной в ходе спецоперации выявлены факты работы с такими возбудителями, как холера, туляремия, чума, хантавирусы, которые являются потенциальными агентами биологического оружия.

Также в начале марта в Херсонской области обнаружены три беспилотника, оснащенных ёмкостями объёмом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур, а в конце апреля найден ещё десяток таких же в районе населённого пункта Каховка.

Так что заявления американцев вызывают большие сомнения. Российская сторона приходит к выводу, что США превратили Украину в полигон для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов.

Идеологами американской военно-биологической деятельности на Украине являются лидеры Демпартии. Они лоббировали создание соответствующей законодательной базы для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета США.

Игорь Кириллов «Под госгарантии привлекались средства неправительственных организаций, подконтрольных руководству Демократической партии, включая инвестиционные фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена».

Представитель российского военного ведомства добавил, что в эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead.

Он добавил, что американцы ведут работу по испытанию новых медицинских препаратов в обход международных норм безопасности. В результате западные компании серьёзно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают значительные конкурентные преимущества.