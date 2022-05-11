Таллин, 11 мая, 2022, 16:40 — ИА Регнум.

Picserver.org Инфляция

Эстонию по итогам 2022 года ждет рекордная за последние 25 лет инфляция, а ВВП практически останется на месте. Об этом говорится в свежем экономическом обзоре эстонского филиала шведского банка SEB.

Еще в январе 2022 года аналитики банка полагали, что по итогам 2022 году экономику Эстонии ждет рост в размере 3,2%, а инфляция не превысит 5%. Однако новый прогноз, опубликованный 11 мая, пересмотрен в худшую сторону: рост цен превысит 13%, а рост ВВП окажется минимальным — 0,6% в постоянных ценах.

Как заявил экономический аналитик SEB Михкель Нестор, все экономические показатели Эстонии будут напрямую связаны с ситуацией в еврозоне и Евросоюзе, где находятся основные торговые партнеры.

«Экспорт услуг сдерживается снижением объемов российского транзита, но продажи ИТ-услуг уже почти превысили экспортный оборот от транспортных и складских услуг», — сообщил Нестор.

По оценке банка, самой большой проблемой в 2022 году станет очень высокая инфляция.

«Хотя в ближайшие месяцы рост цен начнет замедляться из-за более высокой базы прошлого года, средняя инфляция в 2022 году все равно достигнет 13%, что является самым высоким ростом индекса потребительских цен с середины 1990-х годов», — отметил Михкель Нестор.

По его словам, «рост цен в последние месяцы был пугающе быстрым».

«Инфляция все больше набирает темп благодаря росту цен на сырьевые товары. И Россия, и Украина в прошлом были очень важными экспортерами сельскохозяйственной продукции. Бойкот российских нефти и газа привел к дальнейшему росту цен на энергоносители», — сообщил эстонский банковский аналитик.

Согласно прогнозу SEB, в 2022 году ВВП еврозоны вырастет на 2,2%, а ВВП Финляндии и Швеции — на 1,8%. Это заметно хуже прежних прогнозов финансового учреждения.