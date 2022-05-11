Бишкек, , 16:35 — REGNUM С апреля 2022 года учителям в Киргизии значительно повысили заработную плату, но уже с сентября педагоги будут зарабатывать меньше, чем сейчас, передают киргизские СМИ сегодня, 11 мая.

Учитель geralt

В Министерстве образования снижение доходов школьных преподавателей объясняют тем, что с нового учебного года нагрузка учителей будет ограничена — в соответствии с распоряжением правительства.

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«Некоторые учителя из-за нехватки кадров в школах вынуждены были работать со сверхнагрузкой, некоторые работали в две смены. Данная нагрузка будет сохранена до конца текущего учебного года», — поясняют в образовательном ведомстве.

Чиновники отмечают, что в сентябре произойдёт перераспределение нагрузки — она станет меньше, а потому доходы у учителей снизятся.

Также стало известно о том, что зарплаты за май текущего года у педагогов в школах Киргизии тоже будут урезаны из-за длительных праздничных выходных.

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