Лондон, , 16:30 — REGNUM Британия подписала новые соглашения по безопасности со Швецией и Финляндией, сообщает 11 мая канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Вестминстерский мост, Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

«Мы решительно и безоговорочно поддерживаем Швецию и Финляндию, подписание данных деклараций в сфере безопасности является символом прочного доверия между странами», — указано в тексте официального заявления.

В Лондоне утверждают, что это позволит «повысить уровень безопасности в Европе», а Британия сможет нарастить военное присутствие в Швеции и Финляндии, размещая там свою боевую технику и войска, плотнее сотрудничать в сфере новых технологий и разведывательных вопросах.

О подписании новых соглашений объявлено на фоне визита Джонсона в Стокгольм и Хельсинки. Отмечено, что это должно показать британскую поддержку в вопросе вступления Швеции и Финляндии в блок НАТО.

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