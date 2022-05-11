Москва, , 16:29 — REGNUM Официальный представитель изготовителя BMW на российском рынке ООО «БМВ Русланд Трейдинг» объявил об отзыве 866 автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности. Об этом сообщает 11 мая пресс-служба Росстандарта.

Эмблема BMW The Car Spy

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили BMW моделей X1 (серия F48) и X2 (серия F39), изготовленные в период с января по март 2022 года.

«На затронутых автомобилях были установлены передние ремни безопасности (со стороны водителя и со стороны пассажира), на которых во время изготовления, возможно, был повреждён газовый микрогенератор», — говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждённый газовый микрогенератор в аварийной ситуации может привести к негативному воздействию на функцию удерживания.

На всех отзываемых транспортных средствах будет выполнена проверка и при необходимости замена обоих передних ремней безопасности. Ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев автомобилей.