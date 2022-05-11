Москва, , 16:28 — REGNUM Дорогой юань — это дополнительная проблема для китайской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал информацию о том, что Народный банк Китая понизил курс юаня по отношению к доллару.

Юань 23yy.com

«Это можно объяснить весьма существенным укреплением доллара США по отношению к корзине ведущих валют в последние месяцы. Для экспортно ориентированной экономики Китая дорогой юань — это дополнительная проблема. В случае дальнейшего укрепления доллара на рынке форекс шаги по ослаблению юаня будут продолжены, — сказал Домащенко. — Не исключен рост индекса доллара еще на 3-5% до конца года, поэтому примерно на эту же величину может быть девальвирован к доллару и юань».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, когда Народный банк Китая начал понижать курс юаня.

Читайте ранее в этом сюжете: Центробанк Китая понизил курс юаня до минимума с начала ноября 2020 года