Курск, , 16:27 — REGNUM В Курской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в похищении человека и самоуправстве. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Долги

В 2021 году жена обвиняемого взяла в кредит 800 тысяч рублей и передала своей знакомой, договорившись, что та будет сама выплачивать кредит и вернёт долг с процентами не позднее начала января 2022 года. Примерно в октябре 2021 года женщина просрочила выплаты, и жена обвиняемого потребовала вернуть деньги. Должница не вернула деньги, и об этом стало известно обвиняемому.

Ночью 4 декабря 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совместно с ранее знакомыми двумя мужчинами, которых не посвящал в свои преступные планы, проник в дом, в котором проживала дочь знакомой, девушка 2003 года рождения. Угрожая девушке, мужчина против её воли перевёз её в дом на улице Бутко, а затем в дом в Чумаковском переулке, где держал её, пока об этом не узнала полиция. Девушку он похитил, чтобы добиться возвращения долга от её матери.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Самоуправство, совершенное с угрозой применения насилия» и «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений». Расследование завершено, дело передано в суд.