Санкт-Петербург, , 16:46 — REGNUM Перевозка гружёных контейнеров в первые четыре месяца 2022 года на Октябрьской железной дороге (ОЖД) возросла на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе ОЖД.

Товарные поезда Дарья Драй © ИА REGNUM

В общей сложности за этот период осуществили перевозку около 112,5 тыс. гружёных контейнеров ДФЭ (TEU). С помощью них перевезли 1,9 млн тонн грузов. По этому показателю прирост за четыре месяца составил 11,8%.

Среди категорий грузов наибольший прирост по перевозке наблюдается в лесных грузах (в 1,7 раза), а также в удобрениях (более чем в 3,8 раза). Лидерские позиции принадлежат и транспортировке нефти и нефтепродуктов (+13,1%).

Напомним, что при этом сократилось количество речных и морских перевозок. Их объём в портах Петербурга снизился на 30–35%.

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