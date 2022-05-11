Москва, , 16:27 — REGNUM Если Германия выполнит обещание министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, чтобы свести «до нуля» зависимость германской экономики от российских энергоресурсов, то последствия таких маневров ощутят все европейские потребители. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

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«В течение ближайших лет отказ Германии от энергоресурсов из России видится возможным лишь в случае взаимного замещения товаропотоков. Например, российские компании направляют всю продукцию в азиатский регион, а страны Персидского залива — в европейский. Но такого рода изменения несут в себе риск увеличения мировых цен, логистических расходов и повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса на фоне неопределённости, — сказала Прикладова. — Поскольку стоимость топлива – одна из основных составляющих себестоимости продукции, эффект от таких манёвров ощутят на себе европейские потребители, так как цены на все товары пойдут вверх».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Мастеров заявил, что, несмотря на усиливающийся экономический кризис внутри ЕС, его политики продолжают идти по пути усиления конфронтации с РФ.

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