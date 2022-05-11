Москва, 11 мая, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Россия действительно может использовать криптовалюты для решения ряда проблем, с которыми ей пришлось столкнуться из-за санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал прогнозы МВФ о том, что в РФ может вырасти популярность криптовалютных активов вследствие санкций.

Криптовалюта

«Санкции против России и ее финансовых институтов существенно усложнили привлечение инвестиций и проведение расчетов, — сказал Марков. — В связи с этим начался активный поиск альтернативных способов решения указанных задач. Использование криптовалют может стать одним из таких способов, так как при определенных обстоятельствах «крипта» позволяет решать и эти, и ряд иных финансовых задач, возникших из-за введения санкций. Поэтому многие граждане РФ стали более позитивно и заинтересованно смотреть на криптовалюты, чем раньше».

При этом он уточнил, что активное использование криптовалют в РФ сдерживается из-за фактического запрета на операции с ними, а также очень слабое представление большинства жителей страны о механизме работы криптовалют и проведения операций с ними.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в мире усилятся риски ужесточения регуляторной политики государств в отношении криптовалют.