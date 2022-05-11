Переславль-Залесский, Ярославская область, 11 мая, 2022, 16:25 — ИА Регнум. На Александровой горе Переславля-Залесского 9 мая 2022 года появился новый памятник, изображающий солдата с ребёнком в руках. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Официальной церемонии открытия памятника не было.

группа «Наш Переславль» ВКонтакте Памятник на Александровой горе

О появлении монумента стало известно из социальных сетей. Жители Переславля начали делиться фотографиями, на которых запечатлено скульптурное изображение солдата. Александрова гора — знаковое место Переславля. Считается, что здесь находилась резиденция князя Александра Невского, позже на этом месте находился монастырь. Сюда приезжают туристы, здесь любят бывать и жители города.

Новый памятник вызвал неоднозначную реакцию переславцев. Люди не понимают причин появления монумента. Также неизвестен автор скульптуры и инициатор её установки на Александровой горе. Администрация городского округа также ничего не знает о новом памятнике.

«В администрацию ходатайство об установке этого памятника не поступало. Сейчас проводится проверка по данному факту,» — сообщили в пресс-службе администрации Переславля-Залесского.

Отметим, что земля на Александровой горе находится в частной собственности, поэтому владелец имеет право не уведомлять муниципальные власти об установке памятника. Тем более, судя по фотографиям, никакого постамента и фундамента под памятником нет, скульптура просто стоит на земле.

Пользователи социальных сетей обнаружили, что некоторое время назад очень похожий монумент продавался в интернете за 1 млн рублей.