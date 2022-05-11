11 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Евросоюз на Украине пытается «ослабить военную машину России».

Мирослава Романенко, , 17:14 — REGNUM Евросоюз на Украине пытается «ослабить военную машину России». Об этом изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломат также подчеркнул, что ЕС «не хочет воевать с Россией».

«Мы хотим ослабить военную машину России […] Мы хотим помочь Украине защитить себя. Но мы не хотим воевать с Россией», — сказал Боррель.

Новость обсудили в социальных сетях.

«И рыбку съесть, и… косточкой не подавиться», — прокомментировал заявление Борреля Василий А.

«Они уже воюют…» — отреагировал «Простак Мур».

«Нам бы только 20 миллионов тонн зерна вывезти, а война — так на то украинцы есть. Боррель», — интерпретировал заявление Борреля Серж.

Жозеп Боррель © European Parliament

«Может не не хочет, а не может [воевать с РФ]?» — с сарказмом поинтересовался один из участников обсуждения.

«Называл бы вещи своими именами: «хочет ограбить Украину, но не знает как, потому что русские мешают», — отметил Sergey.

«Военные поставки Запада — уже фактическая война с РФ», — добавил Drax.

«Очень хочет помочь, особенно помочь вывезти весь запас пшеницы и чего другого из еды. Воюйте до последнего украинца, вам еда не понадобится, да и сеять не придётся. Украина, включи мозги!» — отреагировала Ирина В.

«Как будто в ЕС кто-то что-то решает. Как хозяин скажет, так и будет», — написал Иван П.

«Читать надо так: мы хотим помочь Украине освободиться от того, что ещё у них осталось, и активно в этом преуспеваем», — с сарказмом добавил Андрей Б, комментируя помощь ЕС Киеву.

«Неправильно перевели с немецкого. Он сказал «Мы воюем с Россией руками украинцев», — не без сарказма интерпретировал слова Борреля Сергей Д.

«Лучший способ помочь Украине — это не мешать России…» — отметил Alex E.

«Что может быть проще? Прекратить финансировать проамериканский террористический режим в Киеве. Заставить Зеленского открыть границы для выезда тех, кто не хочет за него воевать. Военные действия сразу же и прекратятся…» — отреагировал Марк З.

«А чего же не помогали восемь лет Донбассу, который обстреливали фашисты?..» — поинтересовался Алексей.

«Дураков немного… желающих воевать с Россией», — с сарказмом подытожила Маргарита Д.

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